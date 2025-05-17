Во дворе дома на 15-ой линии Васильевского острова сбит 6-летний ребенок

Пострадавший госпитализирован 16 мая 2025 года в 19:49 во дворе дома 22 по 15-ой линии Васильевского острова неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, со слов очевидцев, совершил наезд на 6-летнего мальчика, который передвигался на велосипеде в сопровождении дедушки.