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Петербургский дневник

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Во дворе дома на 15-ой линии Васильевского острова сбит 6-летний ребенок

Во дворе дома на 15-ой линии Васильевского острова сбит 6-летний ребенок

Пострадавший госпитализирован 16 мая 2025 года в 19:49 во дворе дома 22 по 15-ой линии Васильевского острова неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, со слов очевидцев, совершил наезд на 6-летнего мальчика, который передвигался на велосипеде в сопровождении дедушки.

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