ИЗВЕСТИЯ iz

6 058 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе под Челябинском

Водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе под Челябинском

В Троицке водитель сбил на пешеходном переходе двух девочек. В отношении автовладельца было возбуждено уголовное дело.

Вернуться к статье
53
Обсудить
Валерий Антохин
посадить на долго
Альбина Колесникова
Лишать прав на всю оставшуюся жизнь с отбыванием срока в местах не так отдалённых за такие преступления.
NVS66 SergeiShulepov
разобраться и убедившись вынести приговор
Александр Анпилогов
Приговор должен быть один: СМЕРТНАЯ КАЗНЬ! Причём для пьяных водителей - только через повешение!
NVS66 SergeiShulepov
Приведи в исполнение на дорогах для пьяных.

Картина дня

наверх