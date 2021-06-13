Водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе под Челябинском

ИЗВЕСТИЯ izПолитикаВодитель сбил двух девочек на пешеходном переходе под ЧелябинскомВ Троицке водитель сбил на пешеходном переходе двух девочек. В отношении автовладельца было возбуждено уголовное дело.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий Антохинпосадить на долгоАльбина КолесниковаЛишать прав на всю оставшуюся жизнь с отбыванием срока в местах не так отдалённых за такие преступления.NVS66 SergeiShulepovразобраться и убедившись вынести приговорАлександр АнпилоговПриговор должен быть один: СМЕРТНАЯ КАЗНЬ! Причём для пьяных водителей - только через повешение!NVS66 SergeiShulepovПриведи в исполнение на дорогах для пьяных.Комментировать
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