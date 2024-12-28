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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккиннон набрал 0+3 в матче с «Ютой» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 60 очков в 37 играх, у Рантанена – 53 в 37

Маккиннон набрал 0+3 в матче с «Ютой» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 60 очков в 37 играх, у Рантанена – 53 в 37

Форвард «Колорадо» трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Солт-Лейк-Сити (4:1).

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