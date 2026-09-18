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Реконструкцию площади Профсоюзов в Архангельске планируют завершить в 2028 году

Реконструкцию площади Профсоюзов в Архангельске планируют завершить в 2028 году

Проект финансируется на сумму более 1,7 млрд рублей, а в следующем году порядка 80% площади должны быть готовы для прогулок горожан.

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