Владельцы столичных магазинов оказывают помощь участникам СВО

Торговый центр, находящийся в Москве в Люблине, отправил генераторы и брус Владельцы магазинов в Москве активно отправляют необходимые товары и продукты в зону специальной военной операции (СВО), достигая нескольких тонн в месяц.
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