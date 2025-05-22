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Царьград

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Манчестер Юнайтед: рекордное число поражений в сезоне 2024/2025

Манчестер Юнайтед: рекордное число поражений в сезоне 2024/2025

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Тоттенхэм Хотспур» в финале Лиги Европы УЕФА.

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