Директор департамента культуры посетила Островский округ 3 января 2025 года Островский округ с рабочей поездкой посетила директор департамента культуры Марина Назина, сообщает корреспондент РИА LIFE24.
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Директор департамента культуры посетила Островский округ 3 января 2025 года Островский округ с рабочей поездкой посетила директор департамента культуры Марина Назина, сообщает корреспондент РИА LIFE24.