Немецкий политолог исключил принятие Украины в ЕС в текущем состоянии экономики

У Украины отсутствуют шансы быть принятой в состав Евросоюза (ЕС) с текущим уровнем коррупции и экономической ситуацией, заявил «Известиям» 31 мая немецкий политолог, экономист, доктор экономических наук Айке Хамер.
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