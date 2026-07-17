У Трампа появилась новая игрушка: поиск инопланетян и НЛО

Политика как она есть

В США создан новый Научно-консультативный совет по НЛО. Зачем и кому понадобилась такая организация – об этом рассказывает доктор юридических наук, заслуженный юрист России, заведующий кафедрой международного права РГСУ профессор Юрий Жданов.