У Трампа появилась новая игрушка: поиск инопланетян и НЛО

В США создан новый Научно-консультативный совет по НЛО. Зачем и кому понадобилась такая организация – об этом рассказывает доктор юридических наук, заслуженный юрист России, заведующий кафедрой международного права РГСУ профессор Юрий Жданов.
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