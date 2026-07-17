Политика как он...
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Политика как она есть

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У Трампа появилась новая игрушка: поиск инопланетян и НЛО

У Трампа появилась новая игрушка: поиск инопланетян и НЛО

В США создан новый Научно-консультативный совет по НЛО. Зачем и кому понадобилась такая организация – об этом рассказывает доктор юридических наук, заслуженный юрист России, заведующий кафедрой международного права РГСУ профессор Юрий Жданов.

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