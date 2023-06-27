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Монтгомери из «Бостона» получил приз лучшему тренеру сезона НХЛ

«Джек Адамс Эворд» вручается лучшему тренеру по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Победителя голосованием определяют члены Ассоциации телевещателей.

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