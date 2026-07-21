Новости внутренней и внешней политики в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что одной из первых публичных инициатив нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема стали заявления о продолжении безусловной поддержки киевского режима.