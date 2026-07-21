Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что одной из первых публичных инициатив нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема стали заявления о продолжении безусловной поддержки киевского режима.
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