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Песков заметил, что Бернем сразу заговорил о поддержке Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что одной из первых публичных инициатив нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема стали заявления о продолжении безусловной поддержки киевского режима.

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