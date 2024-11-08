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Сериал «Дети перемен»: первый трейлер, в котором показана суровая реальность 90-х глазами Исаковой и Копейкина

Сериал «Дети перемен»: первый трейлер, в котором показана суровая реальность 90-х глазами Исаковой и Копейкина

21 октября в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и START выходит новый сериал «Дети перемен». Картина передает обстановку 90-х — тревожную, но полную надежд.

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