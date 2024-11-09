При взрыве газа в жилом доме на Ставрополье погибла женщина

Одна женщина погибла, а другая пострадала в жилом доме в Пятигорске. Трагедия произошла из-за взрыва, после которого в здании начался пожар, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
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