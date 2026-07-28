Сила в правде
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Сила в правде

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Путин в Адмиралтействе назвал три причины исчезновения Украины и пригласил Польшу с соседями к разделу

Путин в Адмиралтействе назвал три причины исчезновения Украины и пригласил Польшу с соседями к разделу

В Адмиралтействе на Дне ВМФ Путин впервые жёстко связал историю, неонацизм киевского режима и будущий раздел западных земель.

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