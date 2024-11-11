Маск работает над созданием робота, который сможет зачать, выносить и родить ребенка Ирэн ОрлонскаяВ социальных сетях активно обсуждают информацию о том, что Илон Маск, по слухам, работает над созданием робота, способного не только зачать, но и выносить «человеческого детеныша» за стандартный срок в девять месяцев.