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Ларионов про 0:2 с «Северсталью»: «Соперник заслуженно победил. СКА играл неплохо, была масса моментов, но удача отворачивается, когда не реализуешь 5 на 3»

Игорь Ларионов прокомментировал поражение от « Северстали » со счетом 0:2. – Сложный матч, скажу честно.

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