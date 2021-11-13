США придется пересмотреть санкционную войну с РФ ради сохранения отношений с ЕС

Антироссийские экономические санкции, введенные в 2015 году Западом, помогли развитию экономики РФ, но ударили по европейским компаниям, отметила в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» экономический эксперт Елена Тюрина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии