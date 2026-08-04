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Происшествия

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Начальник ЭКЦ МВД России Вадим Казьмин принял участие в торжественной церемонии открытия ДНК-лаборатории в МВД по Республике Адыгея

Начальник Экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенант полиции Вадим Казьмин принял участие в торжественной церемонии открытия лаборатории молекулярно-генетических исследований в МВД по Республике Адыгея.

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