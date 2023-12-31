ЦТАК: КНДР запустит три разведывательных спутника в 2024 году

Global Look Press/Xinhua/Kcna Северная Корея планирует запустить еще три разведывательных спутника в 2024 году, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на пленарном заседании Центрального комитета Трудовой партии страны.
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