На конкурс Минстроя Тамбов представит проект благоустройства набережной Студенца

Тамбов в этом году планирует принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды "Малые города и исторические поселения", который ежегодно проводит Минстрой России.
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