По данным исследования сервиса SuperJob, 38% жителей Перми не готовы идти на уступки по зарплате ради того, чтобы работать ближе к дому.
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