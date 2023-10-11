Почему текстура соли играет огромное значение во вкусе блюда

А давайте сегодня поговорим о соли, вернее, об ее текстуре? Последние годы на витринах магазинов соли много и соли очень разной – розовая гималайская, черная таитянская, серая тибетская… Каждый сорт и вид соли имеет свой вкус благодаря разному количеству и составу примесей в ней.