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Почему текстура соли играет огромное значение во вкусе блюда

Почему текстура соли играет огромное значение во вкусе блюда

А давайте сегодня поговорим о соли, вернее, об ее текстуре? Последние годы на витринах магазинов соли много и соли очень разной – розовая гималайская, черная таитянская, серая тибетская… Каждый сорт и вид соли имеет свой вкус благодаря разному количеству и составу примесей в ней.

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