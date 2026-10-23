Сначала планировалась аналитика, потом дискотека. Затем решили совместить(с) У меня в последнее время вышло несколько текстов, посвящённых постепенному, но стремительному (как говорил старина Хэмингуэй, «сначала постепенно, затем внезапно») расширению географии конфликтов и скатыванию в эскалационную воронку всё новых стран.
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