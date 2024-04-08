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Петербургский дневник

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«Известия»: в России могут отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ

Законопроект получил поддержку в Госдуме Законопроект о внедрении электронных платёжек за жилищно-коммунальные услуги, благодаря которому у россиян появится возможность отказаться от бумажного варианта, получил поддержку в Государственной думе.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Могут это не значит откажутся, вполне устраивает бумажная квитанция
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