«Известия»: в России могут отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ

Законопроект получил поддержку в Госдуме Законопроект о внедрении электронных платёжек за жилищно-коммунальные услуги, благодаря которому у россиян появится возможность отказаться от бумажного варианта, получил поддержку в Государственной думе.
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