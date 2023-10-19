Игорь Губерман. Загадка ненависти

Валерий Каулин Очень одностороннее освящение проблемы. Но разрешить эти проблемы в исторически приемлемые сроки вряд ли удастся. Накопленной ненависти хватит ещё не на одно поколение. А принцип о том, что первый шаг делает самый умный, не работает. В данной ситуации почему-то никто не хочет быть самым умным.

Sergiy Che Опять "а нас то за що?!!" Ну вот за это - https://vk.com/wall-153203112_62504?ysclid=lnx2kfosks532230799 (это ещё позапрошлый год) ВКонтакте | ВКонтакте vk