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Игорь Губерман. Загадка ненависти

Игорь Губерман. Загадка ненависти

zar Сто лет конфликта, 6 войн, миллиарды долларов, выброшенных на ветер, сотни тысяч убитых, не считая мальчика, лежащего рядом со мной на скалистом берегу озера Керон в 1982-м.

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Комментарии
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Валерий Каулин
Очень одностороннее освящение проблемы. Но разрешить эти проблемы в исторически приемлемые сроки вряд ли удастся. Накопленной ненависти хватит ещё не на одно поколение. А принцип о том, что первый шаг делает самый умный, не работает. В данной ситуации почему-то никто не хочет быть самым умным.
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21 час.
Sergiy Che
Опять &quot;а нас то за що?!!&quot; Ну вот за это - https://vk.com/wall-153203112_62504?ysclid=lnx2kfosks532230799  (это ещё позапрошлый год)
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vk
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20 час.
ВМ
Виктор Максименко
Если не можете наладить хорошие отношения с соседями более 70 лет то причина в вас самих. Наверно к соседям надо относятся более дружелюбно а не захватывать их земли, не называйте их животными а как они живут это не ваше дело.
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3 час.

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