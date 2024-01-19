Более 20 судов на воздушной подушке патрулируют столичные реки и водоёмы для предотвращения происшествий

«Обеспечению безопасности на водоемах в зимний период уделяется особое внимание, спасатели круглосуточно патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано свыше 20 единиц такой техники.
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