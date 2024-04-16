Выживший на "Титанике" рассказывает, как его спасли от замерзания

Спустя более чем столетие после крушения «Титаника» во время его первого плавания показания выжившего Фрэнка Прентиса по сей день остаются впечатляющим и душераздирающим рассказом об ужасе, который испытали те, кто был на борту, пишет BBC.
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