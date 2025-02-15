Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Как поступать в случае распространения религиозных газет в публичных местах?

Как поступать в случае распространения религиозных газет в публичных местах?

Инструкция от ТГ-канала "Многонационал".После недавней публикации про газету «Ас-салам», подписчики нас буквально засыпали доказательствами того, что распространители этой газеты продолжают массово нарушать закон.

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