Предложенный Трампом на должность главы DEА Кронистер заявил о самоотводе

Шериф из штата Флорида Чад Кронистер, которого избранный президент США Дональд Трамп предложил на должность главы агентства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA), сообщил в социальной сети "X" о самоотводе.
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