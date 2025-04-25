Ахмед аш-Шараа: Сирия готова нормализовать отношения с США и Израилем

Новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа открыт к нормализации отношений с Израилем и США. Он готов подписать соглашения Авраама при условии сохранения территориальной целостности Сирии и снятия американских санкций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии