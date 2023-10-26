Почитателям русского искусства в Китае Государственный музей Л. Н. Толстого расскажет о двух столпах отечественной культуры – всемирно известном художнике и писателе – и приоткроет дверь в их творческие мастерские на выставке «Репин: миф о Толстом», которая откроется в музее художника и писателя Му Синя 6 ноября.