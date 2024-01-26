Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🏆👏 Путин наградил замдиректора Крымской железной дороги за многолетний труд Согласно распоряжению Президента РФ «О поощрении», опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, Игорь Казинцев был награждён почетной грамотой за добросовестную и многолетнюю работу.
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