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РБК: журналистка "Фонтанки" Ксения Клочкова после обысков уехала в отпуск

РБК: журналистка "Фонтанки" Ксения Клочкова после обысков уехала в отпуск

Журналистка издания "Фонтанка" Ксения Клочкова, которая проходит в качестве свидетеля по уголовному делу из-за отсутствия маркировки об иноагентстве, расследуемого в отношении журналиста Андрея Захарова, уехала в "запланированный заранее отпуск".

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Комментарии
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Николай Герасименко
Хочется верить, что уехала в бессрочный отпуск!
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17 час.

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