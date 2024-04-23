РБК: журналистка "Фонтанки" Ксения Клочкова после обысков уехала в отпуск

Журналистка издания "Фонтанка" Ксения Клочкова, которая проходит в качестве свидетеля по уголовному делу из-за отсутствия маркировки об иноагентстве, расследуемого в отношении журналиста Андрея Захарова, уехала в "запланированный заранее отпуск".
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