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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Крикунов: «Динамо» – как русские, медленно запрягают, а потом быстро едут. Ребята там опытные, соберутся, все в порядке»

Московский клуб набрал 8 очков за 9 матчей и находится на восьмой позиции в Западной конференции. «Динамо» как-то медленно раскачивается, как русские, которые медленно запрягают, а потом быстро едут.

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