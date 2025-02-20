Налоговые переплаты умерших предложили возвращать их родственникам

Суммы переплаченных налогов хотят возвращать родственникам умерших. Такие поправки в Налоговый кодекс РФ 21 февраля будут внесены в Государственную думу главой комитета по защите конкуренции Валерием Гартунгом и лидером фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.