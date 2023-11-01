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Как сложились судьбы красавиц с портретов знаменитых художников

Как сложились судьбы красавиц с портретов знаменитых художников

Всматриваясь в картины известных портретистов, невольно задумываешься о героинях этих полотен. Кем они были — музы великих мастеров? Женщины, взирающие с портретов, жили в своей эпохе и вдохновляли художников.

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