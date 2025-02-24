Громкий патриот Украины попал в ТЦК. Но сбежал в Россию. И теперь требует разгрома Киева

Громкий патриот Украины попал в ТЦК. Сбежал в Россию. И теперь требует разгрома Киева. Продюсер Юрий Бардаш рассказал историю своего товарища, который за время СВО сильно изменил свою точку зрения, превратившись из ярого патриота Украины в её противника.