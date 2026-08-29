Двое подростков насмерть разбились на питбайках в Карелии

В Карелии двое подростков в возрасте 14 и 17 лет насмерть разбились на питбайках. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по республике.
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