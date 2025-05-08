«Известия»: мошенники под видом операторов связи атаковали москвичей

Сбоями мобильной связи в Москве воспользовались телефонные мошенники. Они стали выманивать личные данные под предлогом подключения специальной услуги для улучшения сигнала, сообщили «Известиям» в пресс-службе Ассоциации развития финансовой грамотности.
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