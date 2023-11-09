Как выглядит "ковидная угроза 2.0" и что нам готовят?

ФОТО: BUTENKOV ALEKSEI/SHUTTERSTOCK/ПРАДИП ГАУР/GLOBALOOKPRES РАССЛЕДОВАНИЯ ЦАРЬГРАДА САНКЦИИ ПРОТИВ СЕБЯ: В РОССИИ ПОСТАВИЛИ НЕБЫВАЛЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ За событиями последних двух лет ковидная повестка, кажется, совершенно сошла на нет.
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