Как выглядит "ковидная угроза 2.0" и что нам готовят?

ФОТО: BUTENKOV ALEKSEI/SHUTTERSTOCK/ПРАДИП ГАУР/GLOBALOOKPRES РАССЛЕДОВАНИЯ ЦАРЬГРАДА САНКЦИИ ПРОТИВ СЕБЯ: В РОССИИ ПОСТАВИЛИ НЕБЫВАЛЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ За событиями последних двух лет ковидная повестка, кажется, совершенно сошла на нет.