В Нидерландах разблокировали большую часть замороженных российских активов

Сумма замороженных российских частных активов в Нидерландах значительно уменьшилась, сообщает газета De Telegraaf, ссылаясь на отчет министра иностранных дел страны Каспара Вельдкампа, направленный в парламент.
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