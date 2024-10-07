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В Нидерландах разблокировали большую часть замороженных российских активов

В Нидерландах разблокировали большую часть замороженных российских активов

Сумма замороженных российских частных активов в Нидерландах значительно уменьшилась, сообщает газета De Telegraaf, ссылаясь на отчет министра иностранных дел страны Каспара Вельдкампа, направленный в парламент.

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