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Школьникам могут продлить скидку на проезд в летний период

Министерство транспорта рассматривает продление на лето 2025 года акции о предоставлении скидки в 50 процентов на проезд в поездах дальнего следования для детей 10-17 лет, сообщил глава ведомства Роман Старовойт.

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