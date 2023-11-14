Амрулла Салех: Никто не помогает режиму талибов больше, чем США

КАБУЛ (ИА Реалист). Соединенные Штаты не полностью ушли из Афганистана, а продолжают работать под прикрытием различных НКО и иных организаций, с помощью беспилотников ежедневно контролируют афганское воздушное пространство.
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