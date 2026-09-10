Жена Смолова: «После свадьбы я столкнулась с большим хейтом: «Это все из-за того, что ее муж заставил»

Карина Истомина, жена экс-футболиста сборной России Федора Смолова, рассказала, как после свадьбы столкнулась с хейтом из-за смены образа.
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