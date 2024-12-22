Сотрудники полиции и представители Общественного совета регионального главка провели в рамках акции «Школа безопасности для пенсионеров» профилактическое мероприятие с пожилыми людьми

В Самаре, в Центре общения поколений, сотрудники полиции и представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Ирина Логинова, в рамках региональной акции «Школа безопасности для пенсионеров», провели профилактические беседы с гражданами пожилого возраста.