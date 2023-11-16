Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Они вернутся в «родную гавань»»: Ещё две области готовятся к возвращению домой в Россию

«Они вернутся в «родную гавань»»: Ещё две области готовятся к возвращению домой в Россию

Ситуация на территории соседнего, не совсем дружественного к нам государства, становится все более напряженной, и многие эксперты начинают высказывать предсказания о том, что наша сторона может достичь своих задач и вынудить оппонента заплатить дорогую цену за отказ от дипломатического разрешения ситуации Бывший аналитик ЦРУ, Ларри Джонсон, выразил свою точку зрения на развитие событий.

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Комментарии
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Виктор Горшков
Все Российское должно вернутся и никак иначе!
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14 час.
Андрей nirVAna
У РОССИИ СЕЙЧАС ГРАНДИОЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ДАЖЕ БОЛЬШЕ  МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ , А ИМЕННО ВЫДАВЛИВАНИЕ ВСЕЙ НЕЧИСТИ ИЗ ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ПАРАДИГМЫ ВЛАСТИ ИМУЩИХ , А ИМЕННО ПРАВЛЕНИЯ ЗОЛОТОГО ТЕЛЬЦА !!!ГЛАВЕНСТВО ПОРЯДОЧНОСТИ ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ !!!
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12 час.
Кирилл Вонмигласов
А огрызок надо разделить на Малороссию и Галицию! И зельку - НА КОЛ!!
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12 час.

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