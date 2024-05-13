Лев Лещенко рассказал о зарплате, когда учил Катю Лель и Марину Хлебникову

Пожалуй, немного найдется на нашей эстраде певцов, подобных Льву Лещенко, у кого такое количество песен вошло бы в золотую сокровищницу советского и российского музыкального фонда: «День Победы», «Родительский дом», хит об олимпийском мишке, записанный к Олимпиаде-1980, десятки песен о Москве.