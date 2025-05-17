Пленный боевик ВСУ рассказал об ударах украинских беспилотников по своим

Страшная дезорганизация царит в ВСУ, нередки случаи, когда украинские дроны преследуют и забрасывают гранатами украинские войска, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Юрий Троянов, которому пришлось прятаться от такой атаки несколько дней.