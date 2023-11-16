В России разработана квантово-стойкая электронная подпись. Она не может быть взломана квантовым компьютером

Представлена российская разработка постквантового алгоритма «Шиповник» для противодействия угрозам квантового декодированияРоссийские компании, специализирующиеся на криптографии и квантовых технологиях, объединились для борьбы с потенциальными угрозами, которые квантовые компьютеры представляют для существующих криптографических систем.