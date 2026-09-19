Лазером на высоту 20 км: Япония испытала технологию для интернета будущего

Японцы собираются связать наземный интернет и спутники через летающие станции на высоте 20 км SoftBank совместно с Университетом Хитоцубаси и Национальным институтом полярных исследований Японии испытала систему лазерного сопровождения высотной телекоммуникационной платформы HAPS, находившейся примерно в 20 км над Землей.